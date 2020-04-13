Olympiakos forması giyen Emre Mor'dan transfer açıklaması

Koronavirüs salgını nedeniyle Yunanistan'dan ayrıldığını açıklayan Emre Mor hakkında transfer iddiaları gündeme gelmişti. Olympiakos forması giyen genç oyuncu doğduğu ülke olan Danimarka'ya gidince, Yunan basını Emre Mor'un takımdan ayrılmak istediğini yazmıştı.
Emre Mor, "Söylentilere nokta koymak amacıyla açıklıyorum. Bu zor dönemde ailemin yanında olmak için Danimarka'dayım. Transferle ilgisi yok. Olympiakos'un oyuncusuyum ve burada mutluyum." ifadelerini kullandı.
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