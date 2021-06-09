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Olympiakos, Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

09.06.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Onyekuru, Olympiakos ile her konuda anlaşma sağladı.

Olympiakos, Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Olympiakos, geçen sene sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Onyekuru ile her konuda anlaştığı ifade edildi.

Fransız ekibi Monaco ile sözleşmesi devam eden Nijeryalı kanat oyuncusu için kulübüyle temasa geçen Atina temsilcisinin, bu transferi bitirmek için oldukça istekli olduğu kaydedildi.

ONYEKURU İLE ANLAŞMA TAMAM!

Olympiakos, Onyekuru ve Monaco ile her konuda anlaşma sağladı. Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Onyekuru'ya, düşünmesi için hafta sonuna dek zaman tanındı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Yunanistan
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