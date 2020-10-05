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Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.

Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON EURO

Olympiakos'tan yapılan açıklamada Bruma'nın PSV'den satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Yunan ekibi, transferin mali detaylarına ise yer verilmezken Yunan ekibi, anlaşma neticesinde 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunun sahibi oldu.

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