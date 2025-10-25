SPOR

Olympiakos taraftarlarından İsrail takımlarına men çağrısı! 'Katliamların temsilcileri'

Yunanistan'da Olympiakos taraftarları İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "soykırım ve zorla yerinden etme" olarak nitelendirerek, İsrail takımlarının uluslararası turnuvalardan men edilmesi çağrısında bulundu.

Emre Şen

Olimpiakos taraftar gruplarının, Filistin’de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 31 Ekim’de Basketbol Avrupa Ligi kapsamında başkent Atina'da oynanacak Hapoel Tel Aviv maçına ilişkin sosyal medya hesabı Facebook'ta yaptığı açıklamada, "Olimpiakos, yoksulluğun, dayanışmanın ve mücadelenin mahallerinde doğdu.

'KATLİAMLARIN TEMSİLCİLERİ'

Bu sahada katliamların temsilcileri hoş karşılanmayacak." ifadesi yer aldı.

'İSRAİL TAKIMLARI MEN EDİLSİN'

İsrail takımlarının Avrupa’da oynamaya devam etmesinin "çifte standart" olarak nitelendirilen açıklamada, Filistin’de sivillere yönelik saldırılar son bulmadan İsrail takımlarının tüm uluslararası organizasyonlardan men edilmesi gerektiği vurgulandı.

