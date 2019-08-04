F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Fenerbahçe'nin geçen sezonki en büyük hayal kırıklıklarından olan ve devre arasında kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, kiralık anlaşmanın ardından geri döndüğü Lile'de de sıkıntılarla baş başa kaldı.
Kadro dışı bırakılan oyuncu, transfer görüşmelerinde bulunduğu Yunanistan devi Olympiakos'ta da son anda teknik direktör Pedro Martins tarafından veto edildi.
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Yunan basınında yer alan detaylara göre, oyuncunun özel hayatı ve disiplinsiz oluşundan endişelenen Portekizli teknik adam, Cezayirli oyuncunun transferine onay vermedi.
24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giyerken, 3 asistlik bir performans sergiledi.
(Sporx)
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