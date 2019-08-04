SPOR

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:29 | Son Güncelleme

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak bir türlü istenen performansı sergileyemeyip bu sezon başında yolların ayrıldığı Yassine Benzia'nın kariyerindeki düşüş sürüyor. Yunan ekibi Olympiakos'la anlaşan Benzia'yı teknik direktör Pedro Martins veto etti.

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Fenerbahçe'nin geçen sezonki en büyük hayal kırıklıklarından olan ve devre arasında kadro dışı bırakılan Yassine Benzia, kiralık anlaşmanın ardından geri döndüğü Lile'de de sıkıntılarla baş başa kaldı.

Kadro dışı bırakılan oyuncu, transfer görüşmelerinde bulunduğu Yunanistan devi Olympiakos'ta da son anda teknik direktör Pedro Martins tarafından veto edildi.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE MAÇININ ÖZETİ

"DİSİPLİN SORUNU VAR"

Yunan basınında yer alan detaylara göre, oyuncunun özel hayatı ve disiplinsiz oluşundan endişelenen Portekizli teknik adam, Cezayirli oyuncunun transferine onay vermedi.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giyerken, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Monaco'ya galibiyeti Falcao getirdi!Monaco'ya galibiyeti Falcao getirdi!
United Milan'ı penaltılarla geçtiUnited Milan'ı penaltılarla geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Yassine Benzia Olympiakos

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Zanka Fenerbahçe yolunda!

Zanka Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray iddiası!

Hakan Çalhanoğlu ve Galatasaray iddiası!

Trabzonspor golcü oyuncuyu KAP'a bildirdi

Trabzonspor golcü oyuncuyu KAP'a bildirdi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'den Süper Kupa önlemi

İBB'den Süper Kupa önlemi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Inter, Tottenham'ı penaltılarla 4-3 mağlup etti

Inter Tottenham'ı penaltılarla geçti

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

Monaco 1 - 0 Sampdoria

Monaco'ya galibiyeti Falcao getirdi!

Manchester United 2 - 2 Milan ( Penaltılar 5-4)

United Milan'ı penaltılarla geçti

Roma 3 - 2 Lille (Hazırlık maçı)

Cengiz attı, Roma kazandı!

FIFA, 2019 yılın futbolcusu ve teknik direktörü adaylarını açıkladı

FIFA yılın oyuncusu adaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.