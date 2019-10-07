Olympique Lyon Sylvinho'nun görevine son verdi

Sezon başında Olympique Lyon'un başına geçen Sylvinho'nun Fransa macerası kısa sürdü.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar sonrası 45 yaşındaki Sylvinho'nun görevine son verildiği belirtildi.

Sylvinho'nun gönderilmesinin ardından takımı, kulüp antrenörlerinden Gerald Gerald Baticle'nin çalıştıracağı ve sportif direktör Juninho'nun da takımdaki sorumluluğunun devam edeceği kaydedildi.

Ligue 1'de oynadığı son 7 maçı da kazanamayan Lyon, buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta 4 puan toplamıştı.

