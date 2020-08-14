Omar Elabdellaoui için KAP tarihi belli oldu!

Kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu katan Galatasaray'da sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer etti.

Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a(yarın) kadar izin yapacak. Omar yarın İstanbul'da olacak, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Cimbom'da Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

OMAR ELABDELLAOUİ KİMDİR?

5 Aralık 1991'de doğdu. Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga takımlarından Eintracht Braunschweig'e kiralandı.