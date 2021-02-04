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Omar Elabdellaoui, listede yer almadı

04.02.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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Omar Elabdellaoui, listede yer almadı

Yılbaşında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, federasyona bildirilen A takım listesinde yer almadı.

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listede yer almadı. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Galatasaray'da sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen A Takım listesinde Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui yer almadı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan 17 yabancı futbolcudan biri olan Elabdellaoui ile listede yer almamasıyla ilgili görüşüldüğü ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcunun tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirmiş ve yüzünden yaralanmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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