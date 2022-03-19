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Omar Elabdellaoui, milli takımından affını istedi!

19.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, yaşadığı talihsiz kaza sonrasında çok uzun süre uzak kaldığı milli takım formasından zorunlu olarak affını istedi. İşte haberin detayları...

Omar Elabdellaoui, milli takımından affını istedi!
Omar Elabdellaoui

Omar Elabdellaoui

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da yaşadığı talihsiz kaza sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan ve Göztepe maçıyla birlikte formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet ediliği Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi. Galatasaray'ın yıldızı, ülkesinin Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

NORVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Norveç Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada "Omar Elabdellaoui bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından kontrolden geçecek. Kontrolü milli takım maçları sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu ancak bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada teknik direktör Stale Solbakken'nin Elabdellaoui yerine başka oyuncu çağırmayacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Omar Elabdellaoui
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