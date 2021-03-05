Omar Elabdellaoui'nin menajerinden açıklama: İnanılmaz bir iyileşme gösteriyor

Yılbaşı gecesi havai fişeğin elinde patlaması sonucunda gözünden yaralanan ve tedavi süreci devam eden Omar Elabdellaoui'nin menajeri Mikail Adampour konuştu. Norveç basınına demeç veren menajer, Omar'ın beklenenden hızlı iyileştiğini belirtti.

Doktorların da şaşkın olduğunu söyleyen Adampour, "Omar'ın vücudu, tekrar toparlamasına yardım ediyor. Hayatında hiç alkol almadı, hep uyku düzenine sadık kaldı. Doktorlar sakatlığından geri dönüş sürecinde inanılmaz derecede ilerleme gösterdiğini söylüyor." dedi.

Galatasaray'ın desteğine de teşekkür eden menajer, "Şu anda bir süreci yaşıyor ancak iyi yolda. Galatasaray ona çok destek oldu, hep yanında oldular. Norveç Milli Takımı'nda da Stale Solbakken ve yöneticilerle iyi bir iletişimimiz var." ifadelerini kullandı.

