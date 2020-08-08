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Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2020 15:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transfer olması beklenen Olympiakos'un Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, takımı ile vedalaştı.

Omar Elabdellaoui, Olympiakos'tan ayrıldı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mariano'nun takımdan ayrılmasının ardından sağ bek pozisyonunu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamında Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgilendiği öğrenildi.

Yunan basınında yer alan habere göre Elabdellaoui, Olympiakos'a veda ettiği ve Galatasaray ile anlaştı belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'a elendikten sonra takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki futbolcu, "Burada 6 harika yıl geçirdim. Hepinize teşekkür ederim. Olympiakos hayatımın bir parçası. Benim için çok zor bir seçimdi. Takım beni tutmaya çalıştı. Reddedemeyeceğim bir teklif olduğu için ayrılmayı seçtim" dedi.

Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcunun transferini kısa sürede resmi olarak açıklaması bekleniyor.

(İHA)


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