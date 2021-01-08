SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!

Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2021 19:22 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui son durumunu kulüp televizyonuna açıkladı. Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren ve gözünde sorun yaşayan Omar, "Tedavim her gün daha iyiye gidiyor. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum" dedi.

Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui son durumunu kulüp televizyonuna açıkladı.

"Tedavim her gün daha iyiye gidiyor. Bu zorlu dönemde pozitif kalmaya çalışıyorum. Gelecekte her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Aldığım desteklere şükran borçluyum. Tüm Türk halkına minnettarım."

"Aldığım tıbbi desteğe ve etrafımda benimle ilgilenen insanlara güveniyorum. Onların desteğiyle gelecekte her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyorum."

"Aldığım desteğe şükran borçluyum. Başkanımız, başkan yardımcımız, teknik direktörümüz, antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Beni birçok kez gelip ziyaret ettiler."

"Tüm Türk halkının desteğine minnettarım. Benim durumumu her gün arayıp soran Sayın Sağlık Bakanına teşekkür ediyorum."

"İnanın ne kadar minnettar ve şükran dolu olduğumu anlatacak kelime yok. Tek söyleyeceğim, herkese teşekkür ediyorum. Umarım gelecekte her şey iyi olacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar
Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar
İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!
İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!
Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım
Mesut Özil'den heyecanlandıran paylaşım
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Mandzukic'e senelik 4 milyon Euro
Özbek golcü Şomurodov Juventus'un hedefinde
Özbek golcü Şomurodov Juventus'un hedefinde
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Mesut Özil transferinin şartları belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Fenerbahçe'den Edin Visca bombası!
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e ağır sözler
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Süper Lig devinden Hagi bombası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Angel McCoughtry, Galatasaray’da
Galatasaray transferi resmen açıkladı!
Omar Elabdellaoui sağlık durumu hakkında konuştu!
Omar Elabdellaoui müjdeyi verdi!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Tahkim Kurulu, Emre Kılınç'ın cezasını onadı
Emre Kılınç'a kötü haber
Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!
Vedat Muriqi, Galatasaray'a mı geliyor?
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.