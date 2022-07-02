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Ombudsmanlık, trafik kazası riski yüksek yolda önlem alınmasını sağladı

02.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ombudsmanlık, trafik kazası riski yüksek yolda önlem alınmasını sağladı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir başvuru üzerine Bartın'da trafik kazası riski yüksek olan yola hız kesici kasisler ve hız limiti uyarı tabelaları yerleştirmesini sağladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Bartın'da yaşadığı bölgedeki köyleri merkeze bağlayan yolda araçların hızlı ve kontrolsüz gittiğini belirten bir kişi, bunun yayalar ile yola tali yoldan çıkan araçlar için tehlike arz ettiğini belirterek, önlem alınması için emniyete başvurdu.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğünün ölçüm ve tespitleri belediyeye iletildi. Ancak gerekli önlemlerin alınmaması üzerine başvurucu konuyu KDK'ye taşıdı.

Başvuruyu inceleyen KDK gerekli tedbirlerin alınması için Bartın Belediyesi ile temasa geçti.

Bunun üzerine yola hız kesici kasisler ve hız limiti uyarı tabelaları yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kamu denetçiliği kurumu kdk

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