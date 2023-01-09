Ömer 1. BÖLÜM İZLE tek parça! Star Tv Ömer dizisi ilk bölümde neler olacak?

Star'ın heyecanla beklenen dizisi Ömer bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikat çeken dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Ömer 1. BÖLÜM ÖZETİne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖMER İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır.

Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.



Selahattin Paşalı - Ömer

Gökçe Bahadır - Gamze

Barış Falay - Reşat

Merve Dizdar – Nisa

Zerrin Sümer

Gülçin Kültür Şahin

Onur Bilge

Gamze Karaduman

Serpil Gül

Muharrem Türkseven

Melike Güner

