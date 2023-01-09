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Ömer 1. BÖLÜM İZLE tek parça! Star Tv Ömer dizisi ilk bölümde neler olacak?

09.01.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın başrollerini paylaştığı dizide yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Ömer 1. bölüme dair merak edilenleri sizler için derledik...

Ömer 1. BÖLÜM İZLE tek parça! Star Tv Ömer dizisi ilk bölümde neler olacak?

Star'ın heyecanla beklenen dizisi Ömer bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyecek. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikat çeken dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Ömer 1. BÖLÜM ÖZETİne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

ÖMER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ömer 11

ÖMER İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer Ademoğlu, babası Reşat’ın imam olarak görev yaptığı camide müezzindir.

Yakın zamanda annesini kaybeden Ömer, bu kaybın sızısı yüreğinde, babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Üç kardeşin en küçüğüdür. Anne yarısı bildiği ablası Nisa, babasının ve abisi Tahir’in istemediği bir evlilik yaparak, aileden kopmuş, bu durum Ömer’in ruhunu derinden yaralamıştır.

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Yürekten bağlı olduğu ailesinde yaşanan bu kırgınlıklardan, çelişkilerden, kayıplardan incinen ruhunu onarmanın yolunu çizmeye başlayarak bulur Ömer... Çocukluğundan beri resim yapmaya olan aşkı, tutkusu, ailesinin engeline rağmen devam eder, çizmeyi sürdürür. Ama tek aşkı resim olmayacaktır, günün birinde karşısına çıkan, kendisinden yaşça büyük, dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze ile birbirlerine aşık olacaklar ve bu aşkı sürdürmekte engelleri çok büyük olacaktır...

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ÖMER OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
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Selahattin Paşalı - Ömer
Gökçe Bahadır - Gamze
Barış Falay - Reşat
Merve Dizdar – Nisa
Zerrin Sümer
Gülçin Kültür Şahin
Onur Bilge
Gamze Karaduman
Serpil Gül
Muharrem Türkseven
Melike Güner

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