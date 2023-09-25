ÖMER 24. BÖLÜM tek parça izle! STAR TV ÖMER dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 24. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 15 Eylül Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 24. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de erkanlara gelecek.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin yirmi üçüncü bölümünde;

Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez. Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

Gamze’nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze’nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder. Gamze, Ömer’e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

ÖMER 24. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 24. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



