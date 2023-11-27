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ÖMER 33. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! STAR TV ÖMER dizisi son bölümde neler yaşandı, yeni bölümde neler olacak?

27.11.2023 19:49 | Son Güncelleme:
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Ömer dizisi 33. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman gibi oyuncular yer alıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam eden Ömer dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Ömer 33. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 33. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 27 Kasım Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 33. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin 32. bölümünde;

Babasının Çiçek'le evlilik hazırlığında olduğunu öğrenen Ömer, bunun annesinin hatırasına saygısızlık olacağını söyleyerek karara karşı çıkar. Fakat hem çocuklarının ailevi meseleleriyle hem de annesinin sağlık sorunlarıyla boğuşan Reşat, kararının arkasında durarak Ömer'e kapıyı gösterir. Aralarındaki gerilim devam etse de Ömer'i sakinleştirmek yine Gamze'ye düşer.

Kocasından ayrılarak kendi ayakları üzerinde duracağı bir hayat inşa etmeye çalışan Nisa, Hakan'ın onun için hazırladığı sinsi plandan habersizdir. Şükran'ın boşanma davası açtığını öğrenen Tahir, yalnızlık ve çaresizlikle mücadele ederken Hasan'ın verdiği desteği minnetle karşılar fakat büyük bir tehlikenin içine çekildiğinden habersizdir.

Çocuklar için düzenlenen bir projeye katılması için Şule'den davet alan Ömer, bu davete Gamze'nin de sıcak bakmasına mutlu olur. Lokanta'nın açılışında yaşananlarsa herkes için şok etkisi yaratır. Nevzat'ın onun için yarattığı iş yoğunluğundan muzdarip olan Gamze, Ömer ile yaşayacağı büyük sorunları tetikleyecek çok zor bir durumda kalır.

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ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer dizisinin 33. bölümünde;

Gamze'nin lokantanın açılışına gelmesini bekleyen Ömer, onu bir kez daha Nevzat ile yan yana görünce çileden çıkar ve büyük bir tartışma yaşarlar. Kendini Ömer'e bir türlü duyuramayan ve Nevzat'ın iş baskılarından yorulan Gamze, kendisi için hiç de kolay olmayan bir adım atarak işi bırakmaya karar verir.

Çiçek ile gözlerden uzak bir şekilde nikah kıyan Reşat ise, kendine dahi itiraf etmekten kaçınsa da çocuklarının ona yüz çevirmesinden dolayı büyük üzüntü içindedir. Nisa Hakan’ın boşanmamak için başvurduğu kirli yolları öğrenince dehşete kapılırken boşanmak için mahkemeye giden Tahir ve Şükran’ı da büyük bir sürpriz beklemektedir.

Gamze’nin verdiği fevri karardan dolayı şaşkına dönen Ömer, kendisi Şule'den birlikte çalışma teklifi aldığında Gamze Ömer'e desteğini esirgemez. Fakat Nevzat son hamlesiyle Gamze’nin aklını karıştırma konusunda başarılı olur.

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ÖMER 33. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 33. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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