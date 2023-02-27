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Ömer 6. Bölüm tek parça İZLE! Star Tv Ömer 6. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

27.02.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi deprem için verilen aradan sonra yeni bölümleri ile yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü yeni bölüm Star TV yayın akışında yer almış fakat Hatay'da meydana gelen 6.4'lük deprem nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Kullanıcılar Ömer dizisi 6. bölüm izleme ekranını sorguluyor. İşte Ömer dizisi 6. bölüm izleme ekranı...

Ömer 6. Bölüm tek parça İZLE! Star Tv Ömer 6. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Ömer, yayınladığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle izleniyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, her pazartesi izleyicilerle buluşuyor. Dizinin kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Zerrin Sümer ve Merve Dizdar gibi oyuncular bulunuyor. Ömer dizisinin 6. bölümü izleyiciler tarafından merak edildi.

ÖMER 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

ÖMER DİZİSİ 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Gamze'nin gözlerinde aradığı umut ışığını bulamayan Ömer, içindeki yarayı gizleyerek Süreyya ile evlilik yolculuğuna adım atar. Fakat Gamze ve Ömer aşklarını bastırmaya ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sevgileri dile gelmenin bir yolunu bulmaktadır.
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Oğullarının mürüvvetini görmek için büyük bir adım atan Ademoğlu ailesi, tam her şey yoluna girdi diye düşünürken, Nisa’nın evinden gelen bir telefonla sarsılırlar. Ömer ablasını yalnız bırakmazken Nisa çocuklarının baba hasretiyle yüzleşir. Ömer ve Gamze verdikleri zor kararın arkasında durmaya çabalamaktadır.
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Ömer’i Süreyya ile birlikte görmenin acısıyla sarsılan Gamze, çareyi eski bir dostun yanında bulur ve kalbinden geçenleri ilk kez dile döker. Gamze’nin yürüdüğü yol onu yeniden Ömer’in karşısına çıkardığında bu sefer soru sorma sırası Gamze’dedir.

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