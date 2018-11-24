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Ömer Ali Şahiner: Galatasaray karşısında iyi mücadele ettik

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'da kaptan Ömer Ali Şahiner, 1-1 berabere sona eren Galatasaray maçında takım olarak iyi mücadele ettiklerini ve net pozisyonlar bulduklarını ancak bunları şanssızlıktan dolayı değerlendiremediklerini belirtti.

Ömer Ali Şahiner: Galatasaray karşısında iyi mücadele ettik

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Konyaspor'un başarılı futbolcusu Ömer Ali Şahiner de bu zorlu mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta başında bir hoca değişikliği yaşadıklarını ve kendileri için hem fiziksel hem de mental olarak zor bir hafta olduğunu söyleyen takım kaptanı Şahiner, “Aslında takımın yarısı daha önce birlikte çalıştığı için hocayı tanıyordu. Ama diğer yarısı için hem saha içerisinde hem de saha dışında uyum ve adapte sorunu yaşamamaları adına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Çünkü yeni bir sistem, yeni bir düzen. Bu anlamda kısa bir sürede saha içerisinde istediklerimizin birçoğunu yapmaya çalıştık. Hep birlikte iyi mücadele ettik. Kontra ataklardan yakaladığımız iyi pozisyonlar var. Bunları değerlendirebilseydik sonuç daha farklı olabilirdi. Bence biraz da şanssızlık vardı. Bu maçta 2 puan bıraktık diye düşünüyorum. Saha içerisinde mücadele eden tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sahamızda oynayacağımız Alanyaspor maçından taraftarlarımızın desteğiyle galip ayrılırız” ifadelerini kullandı.

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