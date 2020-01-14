Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kros Ligi yarışlarında gençler kategorisinde yarışan TOHM Kayseri atletizm sporcusu Ömer Amaçtan Türkiye Şampiyonu oldu.

Üç kademeden oluşan 2020 Türkiye Kros Ligi’nin ilk etabı Mersin’de 11 Ocak günü yapılan yarışlarla tamamlandı. Dört kategoride toplam 344 atletin parkura çıktığı ilk kademede TOHM Kayseri Atletizm sporcusu Ömer Amaçtan başarısıyla göz doldurdu.

Ömer Amaçtan 6 kilometrelik zorlu parkurda 15:50’lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Yarışlar sonrasında düzenlenen törenle madalyalar sahiplerini buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı atleti ve antrenörünü tebrik ederek başarılar diledi.



