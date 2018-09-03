SPOR

Ömer Bayram sahalardan 1-1.5 ay uzak kalacak!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2018 15:04 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Akhisarspor'dan transfer ettiği Ömer Bayram'dan, sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi. Ömer Bayram'ın sahalardan 1-1.5 ay süreyle uzak kalacağı öğrenildi.

Ömer Bayram sahalardan 1-1.5 ay uzak kalacak!

Galatasaray'ın Akhisarspor'dan yeni transferi Ömer Bayram'ın ayak bileğinde hafif bir burkulma bulduğu belirtildi. Bayram'ın lige verilecek aranın ardından sarı-kırmızılı takımla çalışmalara katılmasının planlandığı ifade edildi.

Başarılı sol bek, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya ve İsveç karşılaşması kadrolarına da çağrılmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, transferin son günü Akhisarspor'dan 400 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'ın kadrosuna dahil edilmişti.

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Galatasaray ömer bayram

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