Ömer Bayram: "Şampiyonluğun en güçlü adayı olmak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Ankaragücü'nü 1-0 yendikleri maçı değerlendirdi.

Galatasaray'da kaptan olarak maça çıktığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Ömer, "Dün akşam çok acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Çok üzgünüz. Böyle ghünlerde futbnol konuşmak istemeyiz ama işimiz gereği birkaç şey söyleyeyim. Kaptanlığı bana layık gördüğü için hocaama teşekkür ediyorum. Elimden geleni yaptık. Orta sahada geçen sezon da birçok maç oynadım. Taylan ve Etebo ile beraber kontrolü tuttuk. Daha iyi oynamak isterdik. Dünkü haber herkesi biraz sarstı. Pozisyon vermedik. Gayet kontrol bizdeydi. İkinci yarı gol atmak isterdik. Pozisyona girdik ama sonlarda biraz gerginlik oldu. Bizim için en önemlisi bir seri yakalamak. Geçen hafta kazandık. Bugün de önemliydi kazanmak" dedi.

KAPTANLIK HERKESE NASİP OLMAZ

Galatasaray'ın şampiyonluğun en güçlü adayı olmak istediğini ifade eden Ömer, "Önümüzdeki maçlarda seriyi uzatmak istiyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı olmak istiyoruz Herkesin bir hayali vardır. Benim Galatasaray'a gelmem bir hayalin gerçekleşmesiydi. Buraya gelmek zor ama kalıcı olmak daha zor. Bunu güzel bir performansla başardım. Kaptanlık herkese nasip olmaz. Bu bandı çok önemli kişiler taktı tarihte. Hocamız bana layık gördü. Galatasaray'da uzun yıllar kaptanlık yapmak isterim ağabeylerimden sonra. Savaşçı ruhumu da kaybetmek istemiyorum. Kaptanlık sadece bir sembol" şeklinde konuştu.

