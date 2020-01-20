Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Değirmenci Spor Kulübü öğrencisi Ömer Değirmenci, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda iki branşta altın madalya kazandı.

Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, bu yıl 11

