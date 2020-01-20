YURTHABER
  4. Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

Ömer Değirmenci, Kick Boks Türkiye Şampiyonası’nda Tekirdağ’ın gururu oldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 20.01.2020 14:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Değirmenci Spor Kulübü öğrencisi Ömer Değirmenci, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda iki branşta altın madalya kazandı.Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, bu yıl 11

Tekirdağ’da faaliyet gösteren Değirmenci Spor Kulübü öğrencisi Ömer Değirmenci, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda iki branşta altın madalya kazandı.
Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, bu yıl 11

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 2 yaralı
Çorlu’da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyorÇorlu’da vatandaşların güvenliği için asansörler denetleniyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

Yolu Malatya’dan Geçenler Ankara’da buluşturuldu

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Özheseki Şanlıurfa’da sosyal market açılışına katıldı

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

Tekirdağ Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:24
Öğle
13:26
İkindi
15:55
Akşam
18:18
Yatsı
19:42

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Yılmaz Eczanesi
Cerkezkoy
Belgin Eczanesi
Cerkezkoy
Demir Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Esen Eczanesi
Kapakli
Başar Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Mucit Motorsiklet Tamircisi Kendi Arazi Aracını Üretti

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Çorlu'da "çocuk Pornosu" Operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.