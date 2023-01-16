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Ömer dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve isimleri

16.01.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Yeni dizi Ömer her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Dizide Ömer ve Gamze'nin aşkı anlatılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Peki, Ömer oyuncuları kimler, konusu nedir?

Ömer dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Ömer dizisi oyuncuları ve isimleri

Ömer dizisi oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer her hafta pazartesi akşamları yayınlanıyor. Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin gibi isimler bulunuyor.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki cami hocasının oğlu Ömer’in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yıllar önce terk ettiği mahalleye geri dönen Gamze, boşanmış ve çocuklu bir kadındır. Bekar bir anne olarak hayata sıfırdan başlamaya çabalarken, mahalle camiinin hocasının oğlu Ömer’in aşkında beklenmedik bir huzur bulur.
Fakat çevrelerindeki engeller, Ömer ve Gamze’nin aşkını imkansız hale getirecektir.
Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar ise ablası Nisa karakterine hayat veriyor.

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ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

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Selahattin Paşalı - Ömer
Sakin, sevgi dolu insancıl bir müezzin… Fakat konu aşk olunca bir o kadar da kararlı, azimli ve cesur. Ona göre sevgi tüm zorlukları aşar.
Gökçe Bahadır - Gamze
Yıllar sonra aile evine dönmek zorunda kalan bir özgür ruh. Şimdi onların kurallarına göre yaşamak zorunda.
Barış Falay - Reşat
Ailesine bağlı bir baba, vicdanlı ve merhametli bir din adamı. En zayıf noktası gözünün nuru küçük oğlu Ömer.

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Merve Dizdar - Nisa
Aşkı uğruna evlatlıktan reddedilmeyi göze almış, beş çocukla dimdik ayakta durmaya çabalıyor.
Zerrin Sümer - Nezahat
Ömer’in babaannesi. Yuvasında çok mutlu ama muhtaç olmaktan hiç memnun değil.
Onur Bilge - Tahir
Babasının takdirini kazanmak uğruna yıllar önce hayallerinden vazgeçmiş. İçindeki boşluğu katı kurallara tutunarak doldurmaya çalışıyor ve bu yönüyle de Ömer'le sürekli çatışma halinde...

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