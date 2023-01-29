Ömer dizisine bakın kim geliyor! “Bu güzellik Ömer’in aklını başından alır”

Ömer dizisi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. İlk bölümünden itibaren ilgi gören yapımlardan biri olan Ömer dizisi oyuncuları arasında yeni bir isim katıldı. Güzel oyuncu Simay Barlas’ı fragmanda gören izleyiciler tanıtımı yorum yağmuruna tuttu.

En son Aziz dizisinde rol alan Simay Barlas, Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ömer dizisinde Süreyya karakterine hayat verecek. Dizinin seyircileri yayınlanan fragmana "Bu güzellik Ömer'in aklını başından alır", "Pazartesiye kaç yıl var", "Gamze olmamalı baban haklı Ömer", "Simay Barlas gelmiş", "Ömer'den beklemiyordum neler olmuş" yorumlarında bulundular.

Barlas, Ömer’in yaşadığı hayal kırıklığının ardından görüşmeyi kabul ettiği Süreyya karakterini canlandıracak.

1998 doğumlu olan Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur.Güzel isim oyunculuğua ''Paramparça'' dizisi ile adım attı.

Simay Barlas'ın rol aldığı diziler arasında Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır, Zalim İstanbul ve Aziz de yer alıyor.





