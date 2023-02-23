Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ömer'in Süreyya'sı Simay Barlas'ın bilinmeyenleri

Simay Barlas, Ömer dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor. Ömer'in nişanlısı Süreyya'yı canlandıran genç oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. İzleyicilerin merakla beklediği dizinin yeni bölümü, verilen aranın ardından yayınlandı. İzleyiciler Simay Barlas'ın hayatını araştırıyor. Peki Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında ve nereli?

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas 1998 doğumludur. 23 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

ÖMER'İN SÜREYYASI

Star TV'nin bu sezonun en iddialı projelerinden olan Ömer dizisine 4. bölümde dahil olan Simay Barlas, canlandırdığı Süreyya karakteri ile dikkatleri çekiyor. Ömer'in Gamze'ye aşık olması ve Süreyya'ya açık açık kendisiyle bir gelecek düşünmediğini söylemesine rağmen Süreyya, vazgeçmeyip sevgisine sahip çıkmıştı.



Dizide ikilinin arasında neler yaşanacak oldukça merak ediliyor.

