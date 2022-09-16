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  4. Ömer Erdoğan, çıkışa geçmek için alınacak bir galibiyetin önemine vurgu yaptı

Ömer Erdoğan, çıkışa geçmek için alınacak bir galibiyetin önemine vurgu yaptı

16.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Erdoğan: "Oyuncularım bugüne kadar sahadaki duruşları ve antrenmandaki gayretleriyle bizi umutlandırıyor. Bir galibiyetle önümüze daha iyi bakarız" - "Olaylara karışanların tabii ki cezalandırılması lazım ama oradaki 20 binden fazla kişi günahsız yere cezalandırıldı. Bu maçta taraftarımız için mücadele edeceğiz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları maçı kazanarak, ilk galibiyeti alıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Ömer Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor'la karşılaştıklarını hatırlatarak, bu iki maçı kaybetmeyi hak etmediklerini dile getirdi.

Oyuncularının mental ve taktiksel olarak kendisine iyi bir dönüş verdiğini anlatan Erdoğan, "Beşiktaş'la oynadığımız ilk maçta isteklerimizi yerine getiren bir oyuncu grubumuz vardır. O maçta en az bir puanı hak etmiştik. Transferlerimizle güçlenip Alanyaspor deplasmanına gittik. Zor bir deplasmandır. Rakibimize çok iyi karşılık verdik ve çok fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Bir puana üzülecekken elimiz boş döndük. Umutlandıran tarafları vardı maçın. Takım ruhunu görmemiz, oyuncuların kazanma arzusunun yüksek olması önemliydi. Yediğimiz gol öncesi galibiyet golünü kaçırdık. Eksiklerimizi analiz ettik." ifadelerini kullandı.

Sivasspor maçına çok iyi hazırlandıklarını da aktaran Erdoğan, "Oyuncularım çok istekli. Kazanma arzumuz yüksek. Bir an önce 3 puanı almak istiyoruz, çok ihtiyacımız var. Her maç zor artık. Ligde kötü takım yok. Hiçbir takım kötü oynayarak mağlup olmuyor. Oyuncularım bugüne kadar sahadaki duruşları ve antrenmandaki gayretleriyle bizi umutlandırıyor. Bir galibiyetle önümüze daha iyi bakarız." diye konuştu.

- "Verilen cezayı ağır buluyorum"

Ömer Erdoğan, Beşiktaş maçında yaşanan olaylardan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezasını ağır bulduklarını ve Sivasspor karşılaşmasını taraftarları için kazanacaklarını belirtti.

Erdoğan, Sivasspor maçında en büyük eksiğin taraftar olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Futbol taraftarla güzel. Taraftarımızın olmayışı üzücü. Ankaragücü taraftarı farklı bir enerji, güç verir. Verilen cezayı ağır buluyorum. Olaylara karışanların tabii ki cezalandırılması lazım ama oradaki 20 binden fazla kişi günahsız yere cezalandırıldı. Bu maçta taraftarımız için mücadele edeceğiz. Tamamen galibiyete odaklanmış durumdayız. Futbolun güzel tarafı taraftarlardır. Takım ismi vermeyeyim ama 300-500 kişiye oynayan takımlar var. Oyuncuları motive eden taraftardır. Türkiye'de Ankaragücü taraftarı, hangi ligde oynadığına bakmaksızın takımının peşinde koşar. Alanyaspor maçından sonra hem kendi takımımızı hem de rakibi alkışladılar. Bu taraftara yazık değil mi? Zaten ayda iç sahada 2 maç yapıyoruz. Bunun biri cezalı şimdi. Cezayı hak eden varsa onu cezalandırın ama bunu tüm bir taraftar grubuna mal etmek ağır."

Göreve geldikten sonra kısa sürede 5 transfer yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göreve gelince takım içindeki rekabeti artırmak için emin olduğumuz isimleri aldık. Tolga Ciğerci, çok iyi bir fırsat transferiydi. Almanya'dan beri takip ederim onu. Bu dönemde boşta olması bizim için büyük fırsattı. Önceliğimiz Süper Lig'i bilen, bu ligin oyuncularını almaktı. Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Gökhan Akkan bize ciddi katkı sağlayacaktır. İstediğimiz oyunculardı. Farklı kulüplerden teklif olmasına rağmen, projemize, başkanımıza, bize inanarak geldiler. Aşağı sıralardan yukarılara tırmanıp iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz lazım. Son transferimiz Kevin Malcuit de tanıdığımız bir oyuncuydu. Son yılında sağlık problemlerinden dolayı fazla oynayamadı. Zaten uzun süre oynamış olsaydı buraya getirmek kolay olmazdı. İyi bir takım olduk. Şimdi bunu skorlara yansıtmak gerekiyor."

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