Ömer Erdoğan'dan Boupendza açıklaması

Süper Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Tivibu Spor'a konuşulan 7-0'lık Beşiktaş maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

"BILLONG'U 2-3 HAFTA ÖNCE ÇAĞIRDILAR"

Ömer Erdoğan,"Jean-Claude Billong kiralıktı ve yeni sezonda düşünmüyorduk, bu belliydi. Beşiktaş maçıyla alakalı değil. Zaten Beşiktaş maçından önce 2-3 hafta önce Kamerun Milli Takımı'ndan davet geldiğini söyledi ve vatandaşlık işlemleri için benden izin istemişti. Beşiktaş maçından sonra son 3 maç kalmıştı, işlemlere git ve gelme dedik." dedi.

"7-0 BEN OLSAYDIM DA DEĞİŞMEZDİ"

Ömer Erdoğan,"7-0'lık Beşiktaş maçında koronavirüs nedeniyle yoktum ama takımın başında olsaydım skorun değişeceğini sanmıyorum. O zaman yardımcıma saygısızlık yaparım. Kendimi övmüş gibi olur. O gün sahada bize yakışmayan futbol ve skor vardı. Daha 20. dakikada 3-0 olmuş, nasıl değiştireceksiniz? Devre arasında 11 oyuncu değiştirseniz o bile fayda etmez, devreye 5-0 girdik. Bizi çok üzen bir skor oldu." ifadelerini kullandı.

SERGEN HOCA'YA CEVAP VERMEYECEĞİM

Ömer Erdoğan,"Çok konuşulan Beşiktaş maçından sonra polemiklere cevap verme gereği duymadım. Galatasaray maçından önce de ben ve Gökhan Zan hoca üzerindenalgı yapıldı. Sosyal medyada algı yapanların adına üzülüyorum. Sergen hocanın açıklamalarına bir yorum yapmak istemiyorum. Zaten spor yazarları beni iyi tanıdıkları için gereken cevabı verdi. Demek ki Sergen hoca beni iyi tanımıyormuş. Daha başka bir şey demeyeceğim." açıklamasını yaptı.

"BOUPENDZA GİDER, DIOUF..."

Ömer Erdoğan,"Aaron Boupendza'ya çok ciddi teklifler var, Boupendza gider. Mame Diouf'un bir sene daha sözleşmesi var ve kendisi de mutlu. Umarım Diouf ile devam ederiz. Bazı oyuncuları tespit ettik, kulübümüz görüşmeleri yapıyor." diyerek sözlerini noktaladı.



