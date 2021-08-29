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Ömer Erdoğan: Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık

29.08.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin başında olduklarını ve kendilerini geliştirmeleri gereken konular olduğunu söyledi.

Ömer Erdoğan: Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık

Süper Lig'in 3. hafta maçında evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 5-0 mağlup eden A. Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, oyuncularının ilk dakikadan rakibe baskı yaparak Alanyaspor’u hataya zorladığını belirterek "Önemli bir galibiyet, önemli bir rakibe karşı. Maçın yorumunu yapmadan önce oyuncularıma teknik ekibime ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularım saha da ilk dakikadan itibaren inançlı, hırslı ve motive şekilde rakibe maçı ne kadar istediklerini gösterdiler. Bu futbola taraftarlarımızda oyuna dahil etti. Güzel bir galibiyet aldık. Rakibi analiz ederken savunmadan pasla çıkan bir Alanyaspor var. Onlarda bu sene sayısal anlamda çok değişikliğe gitti ve tam oyun stilini oturtturamadığı için bu baskı da topları kazanıp pozisyona girebileceğimizi çalıştık. Oyuncularımda ilk dakikadan rakibe baskı yaparak Alanyaspor’u hataya zorladı ve bundan çok başarılı oldular. Birbirinden güzel 5 gol attık. Attıklarımız dışında yüzde yüz gol pozisyonuna girdik, son dakikalar dışında rakibe pozisyon vermedik. Bu galibiyet bizim ayaklarımızı daha sağlam yere basmamızı sağlayacak. Ligin başındayız ve kendimizi geliştirmemiz gereken konular var. Lig çok zor ve zor maçlar oynanıyor. Birkaç gün dinlendikten sonra milli takıma gidecek arkadaşlarımız sağlam geri aramızda döndükten sonra Rizespor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Oradan iyi bir futbol ile iyi bir skor alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Gs de ekmek yedin nankörlük etmedin Ömer hoca oyunu kuralına göre oynamıyor sun herkese aynı oyna mümkünse eyyami birak

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