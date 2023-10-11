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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe itirafı! ''Ağlayacaktım...''

11.10.2023 07:44 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve sonrasında tepki çeken bir kararla takımdan ayrılan şu anda Hatayspor forması giyen Ömer Faruk Beyaz ilginç itiraflarda bulundu.

Ömer Faruk Beyaz

Ömer Faruk Beyaz

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve geleceği en büyük futbolcuları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz takımdan ayrılarak herkesi şaşırtmıştı. Kariyerini istediği gibi yönetemeyen genç oyuncudan flaş itiraflar geldi.

"COMOLLI BENİ İSTEMEDİ"

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Fenerbahçe'de kalmak için çok çabaladığını ancak Damien Comolli'nin kendisini takımda istemediğini söyleyen Ömer Faruk Beyaz, "Daha önceden konuşabilirdim ancak futbolda sahada güçlü olursanız konuşabilirsiniz. Biraz bunu bekledim. Bir hayalle gidiyorsunuz. O hayali isterseniz dünyanın en büyük kulübü gelsin, ki gelmişti, değiştiremez... 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladım. O zaman bana Avrupa'dan menajer aracılığıyla teklifler geliyordu. Çok ciddi bir teklif oldu. Almanya'nın büyük kulüplerinden biriydi. Bu süreçte ailemin bile düşüncesi, 'Fenerbahçeliyiz ama eğitimi açısından iyi olur' oldu. Ben orada o hayalle devam ediyordum. O sahaya çıkmayı bekliyordum. Yeni yönetim geldiğinde, Damien Comolli göreve getirildi. Başkan Ali Koç'a saygım ve sevgim sonsuz. Eski yönetimde A Takım'da olacağıma dair konuşmalar vardı ancak gelen sportif direktör bunu istemedi. Kendisiyle bir görüşmeye gittik. Bana olan yaklaşımından ağlayacak duruma gelmiştim. Fenerbahçe'nin farklılaşmaya başladığını düşünmüştüm."

"ARDA GÜLER GİBİ BİR ÖRNEK YOKTU"

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"Sezon bittiğinde sözleşmemizin bitmesine 1 sene kalmıştı. Emre Belözoğlu'ndan kaptanlık bandını almıştım. Erol Bulut hocamız gelmişti. Ancak sürekli altyapıdan gelen oyuncu muamelesi görüyordum. Hazırlık maçlarında 5 dakika, 10 dakika sonradan girebiliyordum. Bu yönetilebilecek bir süreçti. Kupa maçlarında 45. dakikada oyundan çıkacağım korkusu yaşıyordum. Umutlarım tükenmeye başlamıştı. Gitmem gerektiğini düşündüm. Yeni bir tecrübe, yeni bir hayat yaşamak istedim. Orada çok boğulmuştum. Benden daha önce kimse çıkmamıştı. Bir Arda Güler örneği yoktu. Bu da beni kötü etkilemişti. Bu süreç beni çok yordu ve ben de ayrılmaya karar verdim. Başkan Ali Koç bana her zaman çok iyi davrandı. Her konuda bana yardımcı oldu. Ancak yaşananlar üst üste artınca beni etkiledi. Ayrılma kararımın ardından devre arasında kadro dışı kaldım ve gideceğim takıma hazırlandım. Her zaman Fenerbahçe taraftarıyım. Futbolun profesyonel bir şey olduğunu biliyorum ama sevgim her zaman Fenerbahçe'yle. Taraftarın bana bir kızgınlığı oldu. Ancak onların bana duyduğu ilgi, yaşadıklarımı değiştirmiyordu."

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