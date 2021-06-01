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Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

01.06.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve Almanya takımlarından Stuttgart ile anlaşan 17 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

İŞTE ÖMER FARUK BEYAZ'IN AÇIKLAMASI

"Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere, gerek A takımda gerek de altyapıda üstümde emeği olan herkese ve son olarak da tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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