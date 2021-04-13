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Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı Stuttgart oluyor

13.04.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin geleceği olarak gösterilen ve kulüp tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçen Ömer Faruk Beyaz, sezon sonu Sarı Lacivertli ekipten resmen ayrılıyor. Bundesliga ekibi Stuttgart'ın Ömer Faruk Beyaz'la 2025 yılına kadar anlaşma sağladığı ve transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı Stuttgart oluyor

Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve Sarı Lacivertliler ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı belli oldu. 17 yaşındaki orta sahanın Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Sky Sport muhabiri Max Bielefeld, Stuttgart'ın transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacağını duyurdu. Ömer'in Türk futbolunun en önemli yeteneklerinden birisi olduğunun altını çizen Bielefeld, haziran ayında Fenerbahçe ile bağlarını koparacak olan Ömer Faruk'un Stuttgart'la 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ifade etti.

DEVLER PEŞİNDEYDİ

Ömer Faruk'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona eriyor. Genç orta sahanın ismi Schalke, Borussia Dortmund, Hoffenheim, Barcelona ve Manchester United gibi birçok önemli takımla anılmıştı.Fenerbahçe altyapısında yetişen ve henüz 16 yaşında pazubandı koluna takan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçmişti.


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