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Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

29.01.2021 17:23 | Son Güncelleme:
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Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart ile anlaştı

Fenerbahçe'nin 5 yıllık yeni sözleşme teklifini reddeden genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, Sarı-Lacivertlilerin 5 yıllık yeni kontrat teklifini geri çevirmişti. Konuyla ilgili konuşan sportif direktör Emre Belözoğlu da oyuncuyla yolların ayrılacağını ima eden açıklamalar yapmıştı.

4 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

Almanya’nın prestijli gazetesi Bild, Ömer Faruk Beyaz’ın yeni adresini duyurdu. Gazetenin haberine göre 17 yaşındaki 10 numara, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

DEV KULÜPLERİ REDDETMİŞ

Konuyla ilgili Bild’e konuşan Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Eser, Stuttgart ile anlaştıklarını ve bu süreçte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Hoffenheim gibi takımları reddettiklerini dile getirdi.

"FENERBAHÇE'DE BİR UMUT GÖREMEDİK"

Stuttgart’ın oyuncuya sunduğu projeye değinen menajer Mehmet Eser ‘Fenerbahçe’de bir umut göremedik’ diyerek şu ifadeleri kullandı:

“TERCİHİMİN ALTINDA KESİNLİKLE PARA YATMIYOR”

“Kulüplerin geleceğe yönelik planlarını ve Ömer durumundaki genç oyuncuların takımdaki durumunu bilmek benim için kritikti. Bu tercihimin altında kesinlikle para yatmıyor. Fenerbahçe'de bir umut görmedik. Ömer'in süre alması için yeterli fırsatlar vardı ama teknik direktör hep diğer oyunculara güvendi. Önerilen 5 yıllık sözleşme dahil, bize sunulan projeler güvenilir görünmüyordu.” (Akşam)

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