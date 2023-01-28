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Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Erik Dalı' şarkısıyla adını duyuran Ömer Faruk Bostan Şarkılar Bizi Söyler'de!

28.01.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer Faruk Bostan, bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programında Sibel Can, Hüsnü şenlendirici ve Hakan Altun'un konuğu olacak. Şarkılar Bizi Söyler programında bu hafta konsept Ankara Havası' olarak belirlendi. Peki, Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ömer Faruk Bostan'ın hayatı ve biyografisi...

Ömer Faruk Bostan kimdir, nereli ve kaç yaşında? 'Erik Dalı' şarkısıyla adını duyuran Ömer Faruk Bostan Şarkılar Bizi Söyler'de!

Ömer Faruk Bostan, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Kanal D'de ekrana gelecek olan Şarkılar bizi Söyler programı nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seslendirdiği ve sahnede söylediği Erik Dalı, Sen de mi Oldun Ankaralı gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı internette araştırılıyor. Peki, Ömer Faruk Bostan kimdir? İşte, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ömer Faruk Bostan hakkında merak edilenler...

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ÖMER FARUK BOSTAN KİMDİR?

Ömer Faruk Bostan 1984'de Ankara'nın Sincan ilçesinde doğdu.

Müzik Öğretmeni, Ömer Faruk Bostan'ı destekleyerek çeşitli müzik aletlerini çalmaya başlamasını sağladı.

Ömer Faruk Bostan ilk sahnesini 15 yaşında aldı. Düğün ve çeşitli organizasyonlarda saz çalan Ömer Faruk Bostan 26 Aralık 2016'da yayınlanan "Erik Dalı" şarkısı ile adından söz ettirmiştir.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU HÖMER FARUK BOSTAN'IN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

Ömer Faruk Bostan'ın söylediği Erik Dalı, Türkiye'de oyun havası türünde YouTube'de 100 milyonu aşan ilk şarkı olma özelliğini taşıyordu.

Ömer Faruk Bostan Sen de mi Oldun Ankaralı gibi şarkılarla bilinir.

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