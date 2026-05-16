Ömer Faruk Yurtseven'in yeni adresi açıklandı! Avrupa devinde...

Real Madrid, NBA patentli milli pivotumuz Ömer Faruk Yurtseven’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu; İspanyol deviyle 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalayan 27 yaşındaki yıldız, kariyerine İspanyol devini de ekledi.

Milli basketbolumuz adına Avrupa'da yılın en büyük transfer hamlelerinden biri gerçekleşti. NBA patentli dev pivot Ömer Faruk Yurtseven, Avrupa basketbolunun en büyük markalarından biri olan Real Madrid'e imza attı.

REAL MADRİD, ÖMER FARUK YURTSEVEN'İ RESMEN AÇIKLADI!

Avrupa basketbolunun dev kulübü Real Madrid, pota altını Türk milli yıldız Ömer Faruk Yurtseven ile güçlendirdi. İspanyol efsanesi, uzun süredir görüşme halinde olduğu 27 yaşındaki dev pivotun transferini resmi olarak duyurdu. NBA'deki başarılı kariyerinin ardından yeniden Avrupa sahnesine dönen milli basketbolcu, Real Madrid'in bu sezonki en büyük kozlarından biri olacak.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli yıldızla kısa süreli ancak hedefleri büyük bir anlaşma yapıldığı belirtilerek, "Real Madrid, Ömer Yurtseven ile anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayla pivot oyuncusu 30 Haziran 2026'ya kadar kulüple sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

REAL MADRİD'DEN EUROBASKET 2025 VURGUSU

İspanyol ekibi, transfer duyurusunda Ömer Faruk'un milli takım kariyerine ve yakın dönemdeki büyük başarısına da geniş yer ayırdı. Yapılan açıklamada, 12 Dev Adam'ın formasıyla ülkemizi gururlandıran başarılı pivotun, Türkiye'nin gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarı elde ettiği EuroBasket 2025 kadrosundaki dominance ve lider rolü özel olarak hatırlatıldı.

