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Ömer Halisdemir’in kabrine kadar pedal çevirecekler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.07.2020 22:42 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4.

Arnavutköy Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen Ömer Halisdemir 4. Ulusal Bisiklet Turu kapsamında İstanbul’dan yola çıkan bisikletçiler Kütahya’ya ulaştı.

Profesyonel bisikletçiler, Bursa’nın ardından Kütahya’ya pedal çevirerek geldi. Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, "Bisiklet turunun Kütahya etabındayız. Bayağı bir yol katettik ve uzun bir parkur oldu. Ömer Halisdemir’in kabrinin bulunduğu Niğde’ye kadar sporcularımız pedal çevirmeye devam edecek. Hedefimiz farkındalık oluşturmak. Amacımız sporun da Ömer Halisdemir’i ve 15 Temmuz’u unutmadığını göstermek. Şehidimizi her daim unutmayacağımızın farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz. Kütahya’dan start vererek Afyonkarahisar ve Konya üzerinden yola devam edeceğiz. 15 Temmuz’dan önce şehit Ömer Halisdemir’in kabrinin bulunduğu Niğde’ye ulaşmayı hedefliyoruz. Yol güzergahlarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz" diye konuştu.

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