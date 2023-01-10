Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır filtresiz haliyle sosyal medyada gündem oldu!

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dün ilk bölümü yayınlanan dizide gündem oldu. Günümüzde bazı dizilerde oyunculara ekstra filtre uygulanıyor. İzleyiciler oyuncuların kusursuz görüntülerle ekranlarda olmasına alışmıştı. Ömer dizisindeki Gökçe Bahadır'a filtre uygulanmadı. Filtresiz haliyle dikkatleri çeken oyuncu izleyenlerden olumlu yorum aldı.

KIRIŞIKLIKLARIYLA GÜNDEM OLDU

Gökçe Bahadır'ın başrollerden biri olduğu Ömer dizisi dün izleyicinin karşına çıktı. Star TV'de yayınlanan dizi ilk bölümüyle oldukça beğeni topladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Gökçe Bahadır'la ilgili yorum yağdı.



İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Gökçe Bahadır Ömer dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Gökçe Bahadır, dizide eşinden boşanmış ve çocuklu bir kadını canlandırıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra uzun zamandır görüşmediği annesinin evine gelen Gamze'nin hayatı ilgi çekeceğe benziyor.



SOSYAL MEDYADA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Gamze'nin yüzündeki yorgunluk izleyicileri oldukça etkiledi. Zor zamanlar yaşayan Ömer'in Gamzesi ile ilgili sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı. Oyunculuğunun yanı sıra yüzündeki kırışıklıkların da ekrana filtresiz gelmesiyle Gökçe Bahadır gündem oldu. İzleyiciler Bahadır'ın bu halini çok beğendi. İşte o yorumlardan bazıları...

