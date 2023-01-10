MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır filtresiz haliyle sosyal medyada gündem oldu!

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır filtresiz haliyle sosyal medyada gündem oldu!

10.01.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de dün ilk bölümü ile ekrana gelen Ömer dizisi sosyal medyada oldukça konuşuluyor. İlk bölümden izleyicilerin beğenisini toplayan dizide Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Zerrin Sümer başrollerde yer alıyor. Gamze karakterine hayat veren Gökçe Bahadır'ın dizideki filtresiz hali Twitter'da gündem oldu. Yüzündeki kırışıklıkların filtresiz verilmesi izleyiciler tarafından oldukça hoş karşılandı. Güzel oyuncuya ' Gökçe de bizdenmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır filtresiz haliyle sosyal medyada gündem oldu!

Ömer'in Gamze'si Gökçe Bahadır dün ilk bölümü yayınlanan dizide gündem oldu. Günümüzde bazı dizilerde oyunculara ekstra filtre uygulanıyor. İzleyiciler oyuncuların kusursuz görüntülerle ekranlarda olmasına alışmıştı. Ömer dizisindeki Gökçe Bahadır'a filtre uygulanmadı. Filtresiz haliyle dikkatleri çeken oyuncu izleyenlerden olumlu yorum aldı.

KIRIŞIKLIKLARIYLA GÜNDEM OLDU

Gökçe Bahadır'ın başrollerden biri olduğu Ömer dizisi dün izleyicinin karşına çıktı. Star TV'de yayınlanan dizi ilk bölümüyle oldukça beğeni topladı. Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren Gökçe Bahadır'la ilgili yorum yağdı.
jpg-95-730-411

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT ALDI

Gökçe Bahadır Ömer dizisindeki performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Gökçe Bahadır, dizide eşinden boşanmış ve çocuklu bir kadını canlandırıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra uzun zamandır görüşmediği annesinin evine gelen Gamze'nin hayatı ilgi çekeceğe benziyor.
ezgif.com-gif-maker (40)

SOSYAL MEDYADA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Gamze'nin yüzündeki yorgunluk izleyicileri oldukça etkiledi. Zor zamanlar yaşayan Ömer'in Gamzesi ile ilgili sosyal medyada çok fazla yorum yapıldı. Oyunculuğunun yanı sıra yüzündeki kırışıklıkların da ekrana filtresiz gelmesiyle Gökçe Bahadır gündem oldu. İzleyiciler Bahadır'ın bu halini çok beğendi. İşte o yorumlardan bazıları...
Selahattin-Pasali-ve-Gokce-Bahadir-merakla-beklenen-Omer-dizisinin-ilk-bolum-fragmani-yayinlandi-0

  • Ömer dizisinde Gökçe Bahadır’ı doğallığından dolayı tebrik ediyorum.Yüzünde hiçbir filtre ve makyaj olmadan binlerce seyircinin karşısına çıkması çok iyi.Ekranda şahane gözüküyor!
  • Gökçe Bahadır lütfen estetik yaptırma,böyle çok güzelsin
  • Gökçe Bahadır'ın kırışıklarını gördükçe mutlu oluyorum, normal insan yüzüne hasret kalmışız resmen
    ezgif.com-gif-maker (41)
    • Gökçe Bahadır’da botoks bile yok, nasıl duru, nasıl doğal, nasıl gerçek. Özgüvene bak ya!
  • Her oynadığı dizide filmde kendisine hayran bıraktıran muhteşem oyuncu gökçe bahadır
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İddialı dizi sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdıİddialı dizi sosyal medyada olay oldu! Yorum yağdı
Aşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebiAşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebi
"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Oyuncu ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu sapık Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

Mesut Özil'in yeni adresi görenleri hayrete düşürdü

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

AK Parti için çok konuşulacak iddia: Yüzde 70'i değişecek

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.