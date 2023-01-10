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Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

10.01.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezel, Medcezir ve Menajerimi Ara gibi yapımlarla akıllara kazınan ünlü oyuncu Barış Falay, Star TV'nin iddialı dizisi Ömer ile ekranlara dönüş yaptı. Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı ile başrolleri paylaştığı Ömer'de İmam Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın 16 yıllık eşi de ünlü çıktı.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Başarılı oyuncu Barış Falay'ın eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Balıkesir'de doğan Barış Falay, memur bir babanın oğlu olduğu için Ankara ve Diyarbakır gibi pek çok farklı şehirde yaşadı. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan yıldız, Ankara ve Kocaeli Devlet Tiyatroları'nda 2 yıl görev yaptı.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Birçok tiyatro oyununda sahne alan ve yönetmen koltuğunda oturan Barış Falay, 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle ekranlara adım attı. Sonrasında Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı, Aliye, Ezel gibi yapımlarda izleyici karşısına geçti.

Şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiren Barış Falay'ın 16 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi de oyuncu çıktı.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

2006 yılında meslektaşı Esra Ronabar ile evlenen Barış Falay'ın Rüzgar Mavi adında bir çocuğu da var.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ikili, magazin basınının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Esra Ronabar daha önce Bir İstanbul Masalı, Sana Bir Sır Vereceğim, Son Osmanlı ve Behzat Ç gibi yapımlarda rol almıştı.

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar


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