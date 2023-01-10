Ömer'in İmam Reşat'ı Barış Falay'ın eşi de çok ünlü çıktı! 16 yıl aynı yastığa baş koymuşlar

Başarılı oyuncu Barış Falay'ın eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor muydunuz?

Balıkesir'de doğan Barış Falay, memur bir babanın oğlu olduğu için Ankara ve Diyarbakır gibi pek çok farklı şehirde yaşadı. Ankara Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan yıldız, Ankara ve Kocaeli Devlet Tiyatroları'nda 2 yıl görev yaptı.

Birçok tiyatro oyununda sahne alan ve yönetmen koltuğunda oturan Barış Falay, 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisiyle ekranlara adım attı. Sonrasında Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı, Aliye, Ezel gibi yapımlarda izleyici karşısına geçti.

Şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiren Barış Falay'ın 16 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi de oyuncu çıktı.

2006 yılında meslektaşı Esra Ronabar ile evlenen Barış Falay'ın Rüzgar Mavi adında bir çocuğu da var.

Sosyal medyada sık sık mutluluk pozlarını paylaşan ikili, magazin basınının gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Esra Ronabar daha önce Bir İstanbul Masalı, Sana Bir Sır Vereceğim, Son Osmanlı ve Behzat Ç gibi yapımlarda rol almıştı.



