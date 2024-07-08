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  4. Ömer'in Reşat'ı Barış Falay dizi final yapınca hemen sakallarını kesti!

Ömer'in Reşat'ı Barış Falay dizi final yapınca hemen sakallarını kesti!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 08:21
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Ömer dizisinde Reşat karakterine hayat veren Barış Falay final sonrası hemen imajını değiştirdi. Sakallarını kesin yakışıklı oyuncu şu sıralar sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor.

Ömer'in Reşat'ı Barış Falay dizi final yapınca hemen sakallarını kesti!

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar'ın paylaştığı Ömer dizisinde Reşat rolüne hayat veren Barış Falay dizi final yapınca imaj değiştirdi. Falay, karakteri için sakallarını uzatıp iki yıl boyunca bu imajla yaşamıştı.

İki sezon boyunca Ömer dizisinde muhteşem bir oyunculuk performansı sergileyen Barış Falay, sakallarına veda edip eski haline geri döndü.

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Dizi final yapar yapmaz sakallarına veda eden Falay, şu günlerde ailesiyle tatil yapıyor ve yeni dizi ve film projelerini değerlendiriyor.

Barış Falay'ın son halini görenler "Resmen 20 yıl gençleştirme", "Ay ne rahatlamıştır" yorumlarında bulundu.

Express


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Barış Falay
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