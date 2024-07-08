Ömer'in Reşat'ı Barış Falay dizi final yapınca hemen sakallarını kesti!

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar'ın paylaştığı Ömer dizisinde Reşat rolüne hayat veren Barış Falay dizi final yapınca imaj değiştirdi. Falay, karakteri için sakallarını uzatıp iki yıl boyunca bu imajla yaşamıştı.

İki sezon boyunca Ömer dizisinde muhteşem bir oyunculuk performansı sergileyen Barış Falay, sakallarına veda edip eski haline geri döndü.

Dizi final yapar yapmaz sakallarına veda eden Falay, şu günlerde ailesiyle tatil yapıyor ve yeni dizi ve film projelerini değerlendiriyor.

Barış Falay'ın son halini görenler "Resmen 20 yıl gençleştirme", "Ay ne rahatlamıştır" yorumlarında bulundu.





