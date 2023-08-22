Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın eşi Lara ve kızı Pera'yla set pozu olay oldu! Paşalı ailesine yorum yağdı

Başrollerini Barış Falay ve Gökçe Bahadır ile paylaştığı "Ömer" dizisinde "Ömer Ademoğlu" karakterini hayat veren Selahattin Paşalı, başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor.

Lara Paşalı ile mutlu bir evliliği olan ve Pera adında bir kızı olan Selahattin Paşalı, son paylaşımıyla gündem oldu. Şimdilerde "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonu için kamera karşısına geçen Paşalı, eşi ve kızıyla setten karelerini takipçileriyle paylaştı.

"Tüm ekibe bu ömürlük hatıra için teşekkür ederiz" diyen ünlü oyuncu, paylaşımına "Pera, Pera Palas’ta Gece Yarısı setinde. Ağustos, 2023" notunu düştü.

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990'da İzmir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Bodrum'da bitirdi. 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu. Altyapı boyunca takım kaptanlığı yaptı.

Liseyi Bahçeşehir Kolejinde, lisans eğitimini Budapeşte'de Sanat Yönetimi okuyarak tamamladı. 25 yaşında İstanbul'a döndü ve Craft Atölye'de oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanmış olan Kalp Atışı adlı dizideki Alp Sungur rolüyle başladı. Ardından 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinde ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmış olan Leke dizisinde oynadı. 2020 yılında başrolde Halit Ergenç ve Ozan Güven'in olduğu Babil dizisiyle kariyerine devam etti.

Aynı yıl Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Osman Demirkan karakterini canlandırarak geniş kitleler tarafından tanındı. 2022 yılında yine Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Halit karakteriyle başrolde yer aldı.

Yine aynı yıl Ece Çeşmioğlu ile başrolü paylaştığı Mukavemet adlı tek plan uzun metrajlı filmi vizyona girdi. 75. Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı Kurak Günler filminde ise Ekin Koç ile başrolü paylaştı.





