Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Aşk 101 dizisiyle yakaladığı çıkışı Ömer dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın 9 aylık eşi Lara Paşalı güzelliğiyle büyüledi.

32 yaşındaki İzmirli oyuncu Selahattin Paşalı, bir dönem basketbolla ilgilendi. Bahçeşehir Koleji'nden mezun olan yıldız, Budapeşte'de Sanat Yönetimi bölümünü bitirdi.

2017 yılında rol aldığı Kalp Atışı dizisiyle oyunculuğa adım atan Paşalı, daha sonra Bir Umut Yeter, Leke ve Aşk 101 gibi projelerde rol aldı.

Şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Lara Paşalı ile dünyaevine girdi.

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin Leyla Pera adında bir kız çocukları var.

Sosyal medyada epey aktif olan Lara paşalı, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lara Paşalı'yı Barbara Palvin'e benzetiyor.

Yaşamının bir kısmını Kanada'da geçiren Lara Paşalı, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



