MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

10.01.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin yeni dizisi Ömer, dün akşam ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın kameralar ardındaki hayatı merak konusu oldu.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Aşk 101 dizisiyle yakaladığı çıkışı Ömer dizisiyle taçlandıran ünlü oyuncu Selahattin Paşalı'nın 9 aylık eşi Lara Paşalı güzelliğiyle büyüledi.

32 yaşındaki İzmirli oyuncu Selahattin Paşalı, bir dönem basketbolla ilgilendi. Bahçeşehir Koleji'nden mezun olan yıldız, Budapeşte'de Sanat Yönetimi bölümünü bitirdi.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

2017 yılında rol aldığı Kalp Atışı dizisiyle oyunculuğa adım atan Paşalı, daha sonra Bir Umut Yeter, Leke ve Aşk 101 gibi projelerde rol aldı.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Şimdilerde Ömer dizisiyle adından söz ettiren genç oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Selahattin Paşalı, geçtiğimiz nisan ayında sevgilisi Lara Paşalı ile dünyaevine girdi.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı çiftinin Leyla Pera adında bir kız çocukları var.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Sosyal medyada epey aktif olan Lara paşalı, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Bazı sosyal medya kullanıcıları Lara Paşalı'yı Barbara Palvin'e benzetiyor.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Yaşamının bir kısmını Kanada'da geçiren Lara Paşalı, hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'

Ömer'in yıldızı Selahattin Paşalı'nın gözünden sakındığı eşi güzelliğiyle parmak ısırttı! 'Yerli Barbara Palvin!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştıÖpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı
Aşk bitti ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar! İşte sebebiAşk bitti ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlar! İşte sebebi
Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu! Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır Selahattin Paşalı ömer Oyuncu sevgilisi ünlü oyuncu yaşında

En Çok Okunan Haberler

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Temizlik görevlisine tokat atan adam serbest bırakıldı

Temizlik görevlisine tokat atan adam serbest bırakıldı

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam teklifi TBMM'de kabul edildi

Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında hayatını kaybetti! 'Paramparça oldum'

Müzisyen Hakan Yelbiz trafik kazasında hayatını kaybetti! 'Paramparça oldum'

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

6 çocuğa yıllarca cinsel istismarda bulundu! 59 yaşındaki sapık Yılmaz Kuyugöz'e rekor ceza

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.