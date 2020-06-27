YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Ömer Özkan bebek umutları yeşertti

Ömer Özkan bebek umutları yeşertti

ANTALYA HABERLERİ  | 27.06.2020 09:29 | Son Güncelleme

Antalya'da kadavradan yapılan rahim nakliyle anne olan Derya Sert ile eşi Mustafa, zorlu günleri umutla ve sevgiyle birlikte aşarak evliliklerini Ömer Özkan adını verdikleri bebekleriyle taçlandırmanın sevincini yaşıyor - Mustafa Sert: - "İyi günde de kötü günde de eşimin hep yanında oldum. Birbirimizin elini hiç bırakmadık, sonunda bu beraberliğimizin meyvesini aldık" - "Rahim nakli bekleyen birçok kişi var. Bizden gelecek haberi bekliyorlardı. Bizim durumumuzda olanlara umut ışığı olduk

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan eşinin bebeklerini dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşayan Mustafa Sert, bebeklerinin anne ve baba olmak isteyenlere umut ışığı olacağına inanıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde oto bakım işiyle uğraşan 37 yaşındaki Mustafa Sert, yoğun bakım ünitesindeki bebeğini görmek için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine geldi.

Büyük mutluluk yaşayan Sert, AA muhabirine, bebeklerinin de eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Oğlunun anne sütüyle beslendiğini, her geçen gün biraz daha kilo aldığını anlatan Sert, mutluluklarını tarif edemediğini belirtti.

Eşi Derya ile yaklaşık 12 yıllık evli olduklarını, o günden bu yana bebek özlemi çektiklerini vurgulayan Sert, bugüne kadar hep Türk doktorlarına güvendiklerini dile getirdi.

Kendilerini hiç tereddüt etmeden doktorlara emanet ettiğini aktaran Sert, kadavradan rahim nakli sonrası eşinin gebe kaldığını ancak adını "Ömer Özkan" koydukları bebekleri dünyaya gelene kadar olumlu bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

- "Bizim durumumuzda olanlara umut ışığı olduk"

Sert, bu süreçte umutlarını hep koruduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bu zorlu süreçte birbirimizin kalbini hiç kırmadık. İyi günde de kötü günde de eşimin hep yanında oldum. Birbirimizin elini hiç bırakmadık, sonunda bu beraberliğimizin meyvesini aldık. Eşim sabırla oğlumuzu kucağına alacağı günü beklerken ben de ona sevgimle destek olmaya çalıştım. Bebeğimiz sadece bizi değil, herkesi mutlu etti. Rahim nakli bekleyen birçok kişi var. Bizden gelecek haberi bekliyorlardı. Bizim durumumuzda olanlara umut ışığı olduk."

Kendileriyle aynı durumda olanların kendilerine ulaştığını, süreci dikkatli şekilde takip ettiğini vurgulayan Sert, kendilerine destek olan herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Fener Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.