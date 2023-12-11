ÖMER SON BÖLÜM İZLE! Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'lı Ömer dizisi hangi gün, saat kaçta? Star TV yayın akışı

Ömer 35. bölüm detayları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Melike Güner, Merve Dizdar, Onur Bilge, Gamze Karaduman ve Zerrin Sümer gibi isimleri bulunduran Ömer'in yeni bölümü merak edildi. Son bölümde Gamze ve Ömer'in olan sahneleri gündem olmuştu. Ömer yeni bölüm fragmanı ekranı sorgulanıyor. İşte Star TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ömer'in yeni bölüm bilgileri...

ÖMER DİZİSİ HANGİ GÜN, YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi 35. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Nevzat'ın sözleriyle içine kurt düşen Gamze, şüphelere kapılsa da Ömer'i Şule ile birlikte çalışma konusunda desteklemeyi sürdürür. Gamze'nin desteğiyle mahcup hisseden Ömer, son zamanlarda ihtiyaç duyduğu anlayışı ve desteği gösteremediği için ondan özür diler. Hem aile hem de iş sorunlarıyla boğuşan Gamze ise, Tuna'yı ihmal ettiği ve oğluyla arasındaki bağın zayıfladığı gerçeğiyle sert bir şekilde yüzleşir. Evliliği yüzünden çocuklarıyla arası açılan Reşat, bu kararıyla bir anda yalnızlaştığını hissederken, Reşat ve çocuklardan beklediği sevgi ve kabulü görememek Çiçek'i üzer. Boşanmaya direnen Hakan, türlü yolları denemeyi sürdürür. Eda'da bir tuhaflık olduğunu fark eden Şükran ise, meselenin peşine düşer.

Bir ev tutmalarının elzem olduğunu fark eden Gamze, durumu Ömer'le paylaşsa da ekonomik olarak iyi durumda olmayan Ömer, bu fikre sıcak bakmaz. Fakat Çiçek ile soğukkanlı bir şekilde konuşmaları gerektiğinin farkındadır.

ÖMER 35. BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE!

Gamze'nin ev tuttuğunu söylemesi herkesi şaşkınlığa uğratırken, Nilüfer'in getirdiği haber moralleri bozar. Ev konusunda Gamze'nin attığı adımı doğru bulmayan Ömer ona tepki gösterse de Gamze kararından dönmez. Nilüfer'in üzülmesine kıyamayan Tahir, Vicdan'ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için bir kez daha Nurettin'den yardım ister. Oğlunun halinden şüpheye düşen Reşat durumun iç yüzünü anlamaya çalışsa da hiçbir zaman yeterince takdir edilmediğini düşünen Tahir ile yeni bir tartışma yaşarlar.

Ancak Tahir, onun için kurulan oyunun farkında değildir. Nisa boşanma kararının arkasında durmayı sürdürse de çocuklarının Hakan'a ihtiyaç duyduğu gerçeğini fark etmek onu ikilemde bırakır. Çok para kazanmayı ve ünlü olmayı hayal eden Eda ve Emine ise kendilerini büyük bir kumpasın içinde bulurlar. Ömer ve Gamze'nin ev konusundaki anlaşmazlığı devam ederken, Nevzat, kardeşinin ne kadar tehlikeli ve yıkıcı olabileceği konusunda Gamze'yi bir kez daha uyarır. Şule'nin asıl amacını öğrenmek isteyen Gamze ise, onu çok şaşırtan bir manzarayla karşı karşıya kalır.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:115 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları





