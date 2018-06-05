Ömer Üründül TRT'nin Dünya Kupası yorumcu kadrosunda yer almadı!

14 Haziran’da Rusya-Suudi Arabistan maçıyla başlayacak olan Dünya Kupası’nın yayıncısı TRT’nin kadrosu belli oldu.

8’i spiker olmak üzere 32 kişilik ekiple Rusya’ya giden TRT’nin Dünya Kupası kadrosunda Ömer Üründül yer almayacak. TRT’nin Dünya Kupası yorumcuları şu şekilde; Mustafa Sapmaz, Tarık Üstün, Cenk Ergün ve Mustafa Doğan… Ömer Üründül’ün yorumlarının yer almayacağı 54 maç, TRT 1'de olacak, 10 maç ise TRT Spor'da yayınlanacak.

Daha önceki bir çok uluslararası turnuvada yorumculuk yapan ve gündemden hiç düşmeyen Ömer Üründül’ün 2018 Dünya Kupası’nda olmayışı sosyal medyada da geniş yankı buldu…

