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Ömeroğlu seçim varmış gibi çalışıyor

19.02.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yarın seçim varmış gibi çalışıyor.

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, yarın seçim varmış gibi çalışıyor. Sürekli sahada olan Ömeroğlu, yapılan Kongre sonrasında mahalle başkanlarını da belirleyerek atamalarını yaptı.
Son yapılan seçimlerde Palandöken ilçesinde yüzde 61.02 oranla 51 bin 245 oy almayı başaran Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu “Mahalle Başkanlarımız bizim için çok önemli, sorunları yerinde tespit edip, bizleri iletiyorlar, çözüm noktasında da birlikte hareket ediyoruz. Hizmeti vatandaşımıza ulaştırma noktasında son derece önemli bir görev üstleniyorlar. Yeni dönemde de birlikte yol yürüyeceğimiz, arkadaşlarımızı belirledik, mesuliyetleri oldukça fazla, bizlerle yol yürümeyi kabul eden Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Palandöken AK Parti Teşkilatında beş mahalleye atanan Başkanların isimleri:
1- Yunusemre mahallesi ; Deniz Kansu
2- AbdurrahmanGazi mahallesi ; Murat Küçük
3- Müftü Solakzade Mahallesi ; Erdal İnalcık
4- Adnan Menderes Mahallesi; Yaşar Yayla
5- H.Avni Ulaş Mahallesi ; Sinan Çelik

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