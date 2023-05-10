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OMÜ, 150 hastanın katıldığı "MS Hasta Kampı"na ev sahipliği yaptı

10.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), beyin ve omurilik hastalığı olan "Multipl Skleroz (MS) Hasta Kampı" gerçekleştirildi.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde yer alan OMTEL Otel'de 9'uncusu gerçekleştirilen kampa farklı kentlerden 150 hasta ile aileleri katıldı.

Kampta hastaların sosyal hayatlarını MS ile nasıl yaşayacağı ve rehabilitasyonlarının sağlanabilmesiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Program kapsamında diyetisyenler eşliğinde beslenme eğitiminden yoga ve pilatese kadar etkinlikler de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, kampta MS hastası bireylerle ailelerine, hastanın yaşamını kolaylaştırabilecek bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.

Kamp sürecinde hastalarla farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Terzi, "Hastalarımıza yönelik fizyoterapi, psikoterapi, beslenme eğitimi, oyun ve müzik gibi farklı programlar düzenliyoruz. Bu proje sayesinde hasta ve yakınları MS hastalığı hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor. Etkinlikler sayesinde hastaların ve ailelerinin hastalıkla daha iyi mücadele edeceklerini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 70 bin MS hastası bulunduğuna işaret eden Terzi, şunları kaydetti:

"Orta Karadeniz'de ise 8 bin MS hastası yaşıyor. Genellikle genç ve kadınlarda görülen bir hastalık. 20 ila 40 yaş arasında görülüyor. Genç yaşta bireyi engelli yapan en önemli nörolojik hastalıkların başında geliyor. Her hastamız engelli olmuyor fakat koltuk değneğine, tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan hasta sayımızın çok fazla olduğunu görüyoruz. Kliniklerimize başvuran hastalarımızda görme kaybı, kol ve bacak güçsüzlüğü ve idrar kaçırma gibi sorunlar çok sık görülüyor. Kampımızı çok önemsiyoruz, çünkü 'Hiçbir ilaç bundan daha iyi gelmemişti bize' diyoruz. Sadece MS hastalığı için değil, diğer nörolojik ve sağlık alanındaki hastalıkların tedavisi için örnek bir proje olabileceğini düşünüyoruz."

Kampa İsviçre'den katılan MS hastası Emrah İnan da 10 yıldır MS hastası olduğuna dikkati çekerek, "MS kampında detaylı bilgiler paylaşıldığını gördüm ve geldim. Buradaki etkinliklerin yurt dışında gözlemlediklerimden daha farklı ve etkili olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

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