OMÜ, 2022 Ticarileşen Patent Raporu'nda 7'nci sırada yer aldı

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katıldığı çevrim içi lansman programında, "Türkiye'nin Patent Raporu 2022"nin sonuçlarına göre OMÜ'nün 7'nci sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2022 yılı ticarileştirme şampiyonu üniversiteler ve araştırma merkezleri sıralamasında yer alınmasında etkin rol oynayan teknoloji transfer ofisi ticarileştirme ve pazarlama ekibini tebrik ederek, "Üniversite olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye'nin teknoloji geliştirme ticarileştirme yetkinliklerini patent verisi ile sunmak ve patent ekosisteminin gelişimini görünür kılmak amacıyla başlatılan Türkiye'nin Patent Raporu'nda üniversitemiz, Türkiye'de bilgiyi ticarileştirmenin yükselen değeri olarak yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.



