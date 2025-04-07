OMÜ 50 yaşında: 50 öğrenciden 50 bin öğrenciye uzanan hikaye...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 50. kuruluş yıldönümünü, Kurupelit Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutladı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin 50 öğrenci ile başladığı eğitim yolculuğunu hatırlatarak, 1 Nisan 1975'te kurulan OMÜ'nün bugün büyük bir eğitim ailesine dönüştüğünü belirtti.

Aydın, üniversitenin ilk yıllarına dair verdiği bilgilerde, "Üniversitemiz, ilk olarak 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim veren Samsun Tıp Fakültesi’ni bünyesine katmıştır. Ardından 1975'te Fen ve Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 1976'da Ziraat Fakültesi, 1982'de ise Eğitim ve İlahiyat Fakülteleri kurulmuştur. OMÜ, 2006 ve 2007 yıllarında Amasya, Ordu ve Sinop’ta kurulan üç yeni üniversiteye öncülük etmiştir. 2018'de ise Samsun Üniversitesi'nin kurulmasıyla bu süreç tamamlanmıştır" dedi.

"GÜÇLÜ BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLARAK KONUMLANDIRMAK İSTİYORUZ"

50 bine varan öğrenciye eğitim verdiklerine değinen Rektör Aydın, "Bugün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefi ve uluslararasılaşma misyonuyla, her geçen yıl büyüyüp gelişerek, ülkemizin en güçlü yükseköğretim kurumlarından biri hâline gelmiştir. Hâlihazırda üniversitemiz, kadrosunda bulunan 6 binin üzerindeki idari ve akademik personeli ve 50 bine varan öğrencisiyle güçlü bir potansiyele sahiptir. Fakülteleri, yüksek okulları, enstitüleri, araştırma merkezleri, teknoloji transfer ofisi, teknoparkı, sağlık uygulama ve araştırma hastaneleri ile 50 yıl önce başladığı yolculuğuna azimle ve kararlılıkla devam etmektedir. Hedefimiz, OMÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bilimsel araştırmalara daha fazla yatırım yapmaya, akademik standartları yükseltmeye ve üretilen bilgiyi toplumun yararına dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

"50 YILLIK GEÇMİŞİMİZİN BUGÜN BİZLERE BIRAKTIĞI BÜYÜK MİRASIN FARKINDAYIZ"

Rektör Aydın ayrıca şu ifadeleri kullandı: "50 yıllık geçmişimizin bugün bizlere bıraktığı büyük mirasın farkındayız ve bu mirasın bize ne kadar önemli sorumluluklar yüklediğinin de bilincindeyiz. Bu bilinçle görevimizi, üniversitemizde bugüne kadar sağlanan her türlü iyileştirici faaliyeti kalıcı hâle getirme ve bu kazanımları daha ileri düzeye ulaştırma motivasyonu ile sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, bugün Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı'na dönüşmüş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni Kurma Derneği Üyeleri ve Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Tahsin Tuncalı nezdinde üniversitemizin gelişimine katkı sağlamış tüm yöneticilerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen il protokolümüze, akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve bütün Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tören, konuşmanın ardından sona erdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır