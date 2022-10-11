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OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Seramik Çalıştayı" başladı

11.10.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Seramik Çalıştayı" başladı

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde "Seramik Çalıştayı" başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Sanatları Bölümünce düzenlenen "Seramik Çalıştayı" başladı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Avrupa Gençlik Yılı (EYY2022) etkinlikleri kapsamında düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, seramik üretiminin bugün olduğu kadar geçmişte de önemli alanların başında geldiğini söyledi.

Seramik üretiminin geçmişle gelecek arasında kurulan kültür köprüsü olduğunu dile getiren Batuk,şunları belirtti:

"Seramik bir medeniyetin, bir kültürün ileriye dönük anlamda kalıcı eserler bıraktığı alanların başında geliyor. Geçmiş toplumlar üzerine seramiklere bakarak bir şeyler söyleyebiliyoruz. Seramik eserleri, bize geçmişe ait toplumlar, medeniyetler hakkında fikir veriyor. Kültürü yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda, fakültemizdeki cam seramik bölümünün yürüttüğü çalışmaları önemsiyoruz. Bu tarz etkinliklerin ve çalışmaların daha da ileriye taşınmasını arzu ediyoruz."

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan da fakülte olarak, sanatın her alanında olduklarını, başarılı çalışmalara da imza attıklarını ifade ederek, çalıştayın kendi alanında önem taşıdığını vurguladı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi ve çalıştay yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Fidan Tonza ise çalıştayın 14 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

Çalıştaya 4 farklı üniversiteden 7 akademisyen ve seramik sanatçısının katılacağını aktaran Tonza, çalıştay kapsamında renkli sır tekniği, fotokopi baskı tekniği, astar akıtma dekoru, üç boyutlu yazıcıların seramik üretim sürecinde kullanımı konularında çalışmalar yapılacağını ayrıca karma seramik sergisi açılacağını kaydetti.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

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