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OMÜ ve Kızılay arasındaki iş birliği protokolünün kapsamı genişletildi

SAMSUN HABERLERİ  | 16.12.2020 15:51 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türk Kızılay’ı arasında gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen iş birliği protokolünün kapsamı genişletilerek yeniden imzalandı.OMÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine ile genişletilen iş birliği protokolü kapsamında OMÜ öğrencilerine bulaşıcı hastalıklar, madde bağımlılığıyla mücadele, kan bağışının önemi ve elde edilen bilinci gelecek nesillere aktarma konularını içeren eğitimler ile OMÜ’de belirli periyotlarda düzenlenecek kan bağışı kampanyaları yer alıyor.Rektör Ünal: “Türk Kızılay’ı tüm dünyaya marka olmuş bir kuruluş”İş birliği protokolü imza töreninde Türk Kızılayı’nın tüm dünyaya marka olmuş bir kuruluş olduğunu vurgulayan Rektör Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türk Kızılay’ı arasında gençlerin günümüzde ve gelecekte gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen iş birliği protokolünün kapsamı genişletilerek yeniden imzalandı.
OMÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine ile genişletilen iş birliği protokolü kapsamında OMÜ öğrencilerine bulaşıcı hastalıklar, madde bağımlılığıyla mücadele, kan bağışının önemi ve elde edilen bilinci gelecek nesillere aktarma konularını içeren eğitimler ile OMÜ’de belirli periyotlarda düzenlenecek kan bağışı kampanyaları yer alıyor.

Rektör Ünal: “Türk Kızılay’ı tüm dünyaya marka olmuş bir kuruluş”
İş birliği protokolü imza töreninde Türk Kızılayı’nın tüm dünyaya marka olmuş bir kuruluş olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Türkiye’nin bir markası olarak ortaya çıkmış bu zamana kadar çok ciddi işlere imza atmış bir kuruluşlun üniversitemiz ile yakın çalışma arzusu bizi mutlu etmekte. Türk Kızılayı’na, kurumumuz tüm operasyonel birimleriyle hem bilgi ve tecrübe hem de insan kaynağı açısında destek olma arzusunda ayrıca bundan sonraki birçok kampanyada birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Bu protokolde bunun bir başlangıcıdır. Daha öncede üniversitemiz Kızılay’la oldukça yakın çalıştı. Çalışma alanlarını çeşitlendirme ve güçlendirme arzusundayız ve bu nedenle protokolde bir yenilenmeye gidildi. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

OMÜ ile çalışmak Türk Kızılay’ına güç katacak
OMÜ gibi uluslararası bir üniversitenin Türk Kızılay’ı ile çalışmasının mutluluk verdiğini dile getiren Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut ise, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile çalışmak Türk Kızılay’ına güç katacak. Bu nedenle iş birliği protokolü sürecini yakından takip eden rektörümüze teşekkür ediyorum. Yenilen ve genişleyen işbirliği protokolünün hayırlı vesilelere sebep olacağına inanıyorum. Kurumlarımız adına hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
İmza törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve Samsun Kan Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram katıldı. İmzalama töreni karşılıklı hediye töreniyle son buldu.

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