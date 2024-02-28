OMÜ’nün patent başarısı

İlk olarak, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır ve Kübra Ökmen’in geliştirdiği ‘Atık Alüminyum Teneke Kutulardan-ALÜMİNA (-Al2O3) Elde Etme Yöntemi ve Bu Yöntemle Elde Edilen -ALÜMİNA (-Al2O3)’ adlı çalışma patent almayı başardı. ‘Kapsülize Edilmiş Sıvı Emdirilmiş Pelet Yakıt’ başlıklı patent tescil kararı gelen ikinci çalışmanın sahipleri, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Doç. Dr. Bilal Sungur oldu. Üçüncü patent tescili ise, ‘Ateşli Silahlar için Ateşleme ve Tetik Mekanizması’ başlıklı çalışma ile Arş. Gör. Dr. Erkan Öztürk ve Semih Kaygusuz tarafından hazırlandı. Son olarak, Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Görkem Dengiz’in buluş sahibi olduğu ‘Yiyecekler için Pişirme Kabı’ adlı patent tescil kararı aldı.

OMÜ bu sayede 4 yeni patent çalışmasıyla elde ettiği başarılara yenilerini eklemiş oldu.

